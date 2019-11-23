Купить горный велосипед 29 Харьков и Киев

Главная Велосипеды Велосипеды Горные 29

Велосипеды Горные 29 TREK

Сортировка:
Размер: Все размеры

Производитель:
Сортировать по: имени | цене | популярности
Страницы:  1 
Фото Производитель Модель Цена
Велосипед TREK MARLIN 5 L 2021 OG-CH оранжевый колеса 29¨
Сравнить
 TREK
Велосипед TREK MARLIN 5 L 2021 OG-CH оранжевый колеса 29¨
Код товара: 144249 | Наличие: Есть в наличии
Описание: Велосипед TREK MARLIN 5 - отличный выбор как для повседневного использования, так и для пересечен...
Товар доступен в размерах:
Велосипед TREK MARLIN 5 L 2021 OG-CH оранжевый колеса 29¨
19.5¨
14.800,00 грн.
Купить 'Велосипед TREK MARLIN 5 L 2021 OG-CH оранжевый колеса 29¨'
Велосипед TREK MARLIN 6 M 2021 RD-BK красный колеса 29¨
Сравнить
 TREK
Велосипед TREK MARLIN 6 M 2021 RD-BK красный колеса 29¨
Код товара: 144250 | Наличие: Есть в наличии
Описание: Велосипед Marlin 6 - кросс-кантрийный байк создан для эффективного катания по бездорожью, имеет к...
Товар доступен в размерах:
Велосипед TREK MARLIN 6 M 2021 RD-BK красный колеса 29¨
17.5¨
16.500,00 грн.
Купить 'Велосипед TREK MARLIN 6 M 2021 RD-BK красный колеса 29¨'
Велосипед TREK MARLIN 7 L 2021 YL-RD оранжевый колеса 29¨
Сравнить
 TREK
Велосипед TREK MARLIN 7 L 2021 YL-RD оранжевый колеса 29¨
Код товара: 144252 | Наличие: Есть в наличии
Описание: Велосипед Marlin 7 - модель с которой начинаются гоночные велосипеды.
Велосипеды TREK MARLI...
Товар доступен в размерах:
Велосипед TREK MARLIN 7 L 2021 YL-RD оранжевый колеса 29¨
19.5¨
21.950,00 грн.
Купить 'Велосипед TREK MARLIN 7 L 2021 YL-RD оранжевый колеса 29¨'
Велосипед TREK X-CALIBER 7 L 2021 BL-GY темно-синий колеса 29¨
Сравнить
 TREK
Велосипед TREK X-CALIBER 7 L 2021 BL-GY темно-синий колеса 29¨
Код товара: 144253 | Наличие: Есть в наличии
Описание: Велосипед X-Caliber 7 - Настоящий гоночный аппарат с легендарной геометрией рамы G2 Geometry. Быс...
Товар доступен в размерах:
Велосипед TREK X-CALIBER 7 L 2021 BL-GY темно-синий колеса 29¨
19.5¨
25.600,00 грн.
Купить 'Велосипед TREK X-CALIBER 7 L 2021 BL-GY темно-синий колеса 29¨'
Велосипед TREK X-CALIBER 7 L 2021 OG-CH оранжевый колеса 29¨
Сравнить
 TREK
Велосипед TREK X-CALIBER 7 L 2021 OG-CH оранжевый колеса 29¨
Код товара: 144254 | Наличие: Есть в наличии
Описание: Велосипед X-Caliber 7 - Настоящий гоночный аппарат с легендарной геометрией рамы G2 Geometry. Быс...
Товар доступен в размерах:
Велосипед TREK X-CALIBER 7 L 2021 OG-CH оранжевый колеса 29¨
19.5¨
25.600,00 грн.
Купить 'Велосипед TREK X-CALIBER 7 L 2021 OG-CH оранжевый колеса 29¨'
Велосипед TREK X-CALIBER 8 L 2021 RD-BK красный колеса 29¨
Сравнить
 TREK
Велосипед TREK X-CALIBER 8 L 2021 RD-BK красный колеса 29¨
Код товара: 144256 | Наличие: Есть в наличии

Товар доступен в размерах:
Велосипед TREK X-CALIBER 8 L 2021 RD-BK красный колеса 29¨
19.5¨
29.900,00 грн.
Купить 'Велосипед TREK X-CALIBER 8 L 2021 RD-BK красный колеса 29¨'
Велосипед TREK X-CALIBER 8 XL 2021 CH-BK серый колеса 29¨
Сравнить
 TREK
Велосипед TREK X-CALIBER 8 XL 2021 CH-BK серый колеса 29¨
Код товара: 144255 | Наличие: Есть в наличии
Описание: Велосипед X-Caliber 7 - Настоящий гоночный аппарат с легендарной геометрией рамы G2 Geometry. Быс...
Товар доступен в размерах:
Велосипед TREK X-CALIBER 8 XL 2021 CH-BK серый колеса 29¨
21.5¨
29.900,00 грн.
Купить 'Велосипед TREK X-CALIBER 8 XL 2021 CH-BK серый колеса 29¨'
Страницы:  1 Показано 1 - 7 (всего 7 позиций)

Велосипеды Горные 29

Велосипеды Горные 29

Купить горный велосипед 29 Харьков и Киев

Поколение горных велосипедов, размер колес которых 29 дюймов, отражает всеобъемлющую любовь опытных велобайкеров к быстрым гонкам и кочковым трассам. Именно большие колеса обеспечивают плавное катание и более прочное сцепление байка с землей. Зайдя на сайт интернет магазина ‘’Velostyle’’, купить велосипед колесо 29 дюймов можно прямо сейчас, не отходя от монитора компьютера. Онлайн-ресурс осуществляет продажу недорогих байков с 29-дюймовыми колесами по Харькову, по Киеву, в том числе обеспечивает быструю доставку по всей Украине. Если Вы решили купить велосипед 29 найнер, то должны знать какими преимуществами обладает широкая линейка данной категории товара. Высокий потенциал идеальной геометрии колесных баз в 29 дюймов показал возросшее удобство, комфортность и уверенность катания на супер-суровых трассах. Если в маневренности найнеры и уступают 26-дюймовым байкам, то по плавности, устойчивости и легкости катания они имеют больше преимуществ. Увидеть 29-дюймовый найнер на шоссейных велогонках, треке, сайлкроссе можно чаще, чем байк 26. Профессиональные велогонщики предпочитают велосипед 29 дюймов купить, так как большие колеса отличаются высокой проходимостью и менее склонны утопать в грязи или песке.

Велосипеды 29 дюймов цены в Харькове

Сайт интернет магазина ‘’Велостиль’’ предлагает самый лучшие цены на найнеры. Велосипеды 29 интернет магазин реализует через соответствующую категорию на сайте с описанием технических характеристик в большом ассортименте и широком диапазоне цен. Здесь можно остановить свой выбор, как на бюджетном варианте 2015 года, так и на высокотехнологичной новинке 2017. В каталоге предложена визуализация каждой модели, указан производитель и стоимость. Ассортимент магазина дает возможность подобрать лучшую модель по качеству и по стоимости от проверенного и надежного производителя Bergamont, Cyclone, Kinetic, Trek, Winner. Интернет магазин ‘’Velostyle’’ предлагает заинтересованной онлайн-аудитории акционные предложения, поэтому велосипеды 29 дюймовыми колесами купить по заниженной цене – это реальность. Отслеживайте акции на сайте. Мы предлагаем обратить внимание на линейку брендовых велосипедов немецкой торговой марки Cube. Совершенный дизайн и непревзойденное качество от немецкого производителя оправдывает стоимость товара. Велосипеды 29 цена Cube соотносительна заявленным характеристикам от производителя. Купить велосипед Cube 29 – это целесообразно для тех велолюбителей кто ценит непревзойденное немецкое качество и педантичность.

Велосипеды 29 дюймов купить в Харькове

Велосипеды 29 магазин реализует оптом и в розницу через официальный сайт. Оформить заказ с доставкой Вам поможет онлайн-консультант, контакты которого указаны на главной странице.

Поиск

Расширенный поиск